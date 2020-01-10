Hayvan Haklarını Koruma Kanunu teklifi, Ocak'ta Meclis'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvan Haklarını Koruma Kanunu teklifi, Ocak'ta Meclis'te - Son Dakika

Hayvan Haklarını Koruma Kanunu teklifi, Ocak'ta Meclis'te

6 saat önce

AK Parti'nin, hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırladığı yeni yasa teklifi Ocak ayında Meclis gündemine taşınacak.

Hayvan Haklarını Koruma Kanunu teklifi, Ocak'ta Meclis'te, System.String[]

AK Parti'nin, hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırladığı yeni yasa teklifi Ocak ayında Meclis gündemine taşınacak. 'Hayvan Haklarını Koruma Kanunu' teklifi ile hayvanlara eziyet eden, işkence yapan ve öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan yasa teklifinin Ocak ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Mevcut düzenlemede hayvan hakları, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında korunuyor. Ancak, ağır cezai yaptırım olmadığından adli bir ceza uygulanmıyor. Yeni teklif ile hayvanlara eziyet eden, işkence uygulayan ve hayvanları öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak. Hayvanlara edilen her türlü eziyet Kabahatler Kanunu'na göre değil, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre işlem görecek. Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın savcılığa yazılı başvurusuna bağlanacak. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

BELEDİYELERE YETKİ

Sahipsiz ve sokak hayvanları için belediyelere yetki ve sorumluluk verilecek. Bunun için de bir fon oluşturulacak. Düzenli olarak belediyelere o fondan ödenek aktarılacak. Belediyeler ayrıca bütçelerinin yüzde 1'ini hayvanlar için kullanacak. Emlak ve çevre vergisinin bir kısmının bu fona aktarılması da öngörülüyor. Belediyeler bu fonla, kısırlaştırma ve barınak sayılarını artırma gibi faaliyetlerini gerçekleştirecek. Belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurması kanunla zorunlu hale getirilecek. Personel mutlaka eğitimden geçecek. Barınaklar video kamerayla 24 saat izlenecek ve belediyenin resmi web sitesinden de isteyenler görecek.

Öte yandan kat mülkiyeti çerçevesinde hayvan beslenemeyeceği hususu ortadan kaldırılacak.

Apartmanlarda beslenen evcil hayvanların rahatsızlık vermemeleri için çok havlıyorsa gece yatarken ağızlık takılacak. Hayvan dövüştürenlere, TCK'ya göre hapis cezası veya daha ağırlaştırılmış para cezası verilerek caydırılacak. Hayvanlara karşı suç işlendiği zaman gerekli kovuşturma için özel bir birim kurulacak. Bu da hayvan kolluğu bürosu olacak.

Besti KARALAR/ANKARA,


AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:54 Kaynak: DHA
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