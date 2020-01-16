Hayvan Haklarını Koruma Komisyon Raporu Genel Kurulda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Hayvan Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelenin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan ve çalışmalarını tamamlayan Meclis Araştırma Komisyonu raporu görüşüldü.

Rapor üzerinde söz alan araştırma komisyonu üyesi CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hayvan haklarına ilişkin bir kanun çıkarmak için yapılacak en geniş uzlaşmanın araştırma komisyonunda sağlandığını söyledi.

Toplumun tüm bileşenlerini dinlediklerini belirten Karaca, "Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması ya da yeni bir kanun için gerekli bütün şartlar oluştu." dedi.

Bu kanunun isminin de "Hayvan Haklarını Koruma Kanunu" olarak değişmesi gerektiğini belirten Karaca, raporda yer alan önerilerle ilgili bilgi verdi.

İstanbul adalardaki faytonlarla ilgili bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirten Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, adalardaki atların Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacağını, bu atların Tarım ve Orman Bakanlığı bağlı alanda rehabilite edileceğini, orada bakılacağını, mart sonu itibarıyla bu sürecin tamamlanacağını söyledi.

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerinin bugün yapıldığını, çıkacak bir "evet" kararı ile bu sorunun tamamen çözülmüş olacağını belirten Karaca, "Mart sonu itibarıyla artık adalarda fayton ile insan taşınmayacak ve elektrikli araçlar kullanılacak." diye konuştu.

Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'de 2 milyon sokak hayvanı olduğunu söyledi.

Yılda 200 bin kısırlaştırma yapıldığını ve 30 milyon lira para harcandığını belirten Yavuzyılmaz, bu hızla gidilirse on yılda 300 milyon lira para harcanacağını ve sokaklarda 3 milyon hayvan olacağını ifade etti.

Yavuzyılmaz, "Ülkemizdeki sahipli, sahipsiz hayvanları sayımının 1 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılmasını, ardından yılda 500 bin sahipsiz hayvanın kısırlaştırılması, beş yıllık kısırlaştırma seferberliğiyle bu sorunu tümüyle çözmeyi öneriyoruz. Komisyon raporu doğrultusunda kanunu çıkaralım, bu konuda dünyanın bir numaralı devleti olalım." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, komisyon raporunda, Mecliste grubu bulunan tüm partilerin mutabık kaldığını belirterek, "Bundan gurur duyuyorum. Her şeyden önce doğruya doğru demek lazım. İşin içinde insan çıkarı olmadığı zaman insanlar biraz daha vicdanlı yaklaşabiliyor. Birbirimizi dinleyerek, duyarak hazırladık bu raporu, partizanlık yapmadık." değerlendirmesini yaptı

"İdari cezalar caydırıcı olmadı"

Komisyon Başkanı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "İleride torunlarıma, çocuklarıma bırakabileceğim en iyi miraslarından birinin bu komisyon çalışması olduğunu düşünüyorum. Bu komisyonda bulunmak bir kıvanç ve gurur." dedi.

Türkiye'nin, temel hak ve özgürlüklerde bugüne kadar yaptığı çok önemli atılımların yanında hayvan haklarıyla ilgili çalışmaları ekleyerek dünyaya örnek olacağını ifade eden Yel, "Tıpkı atalarımızın yaptığı gibi. Çünkü tarihimize baktığımız zaman hep iyi örnekleri görüyoruz." diye konuştu.

Kanunun ismini "Hayvan Haklarını Koruma Kanunu" olarak değiştirilmesini önerdiklerini belirten Yel, hayvanlara işkence yapan, eziyet edenlere Kabahatlar Kanunu kapsamında verilen idari cezaların caydırıcı olmadığının görüldüğünü ifade etti.

Yel, "Hayvanlara kötü muamele ve işkence yapanların TCK'ye göre en az 2 yıl bir ay olmak üzere cazalandırılmasının caydırıcı olacaktır. Bunun anlamlı ve elzem olacağını raporumuzda ifade ettik." dedi.

Belediye barınaklarında mutlaka başta gönülü personel olmak üzere eğitim almış personelin çalıştırılmasının zorunlu hale getirilmesi; barınakların belediyelerin internet sitesinden 24 saat kameralarla izlenebilmesine olanak sağlanmasını gerektiğini söyleyen Yel, "Yasa çıktıktan sonra ilk 6 ay içinde sokak köpek ve kedilerinin sayıları resmi olarak tespit edilmeli. Hemen akabinde 4 yıllık süre zarfında kısırlaştırma seferberliği yapma zorunluluğumuz var." görüşünü dile getirdi.

Dünyadaki 5 önemli kuş göç yolunun ikisinin Türkiye'de bulunduğunu belirten Yel, göçmen kuşların korunması için Türkiye'nin yapması gereken pek çok görev olduğunu bunların da raporda kapsamlı olarak ele alındığını söyledi.

Yel, komisyon raporuna katkı sunan herkese teşekkür etti.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, hayvanlara karşı işlenen suç ve fiillere karşı verilen idari cezaların caydırıcı olmadığının görüldüğünü belirtti.

Hayvanlara karşı işlenen suçların Kabahatlar Kanunundan çıkarılarak ceza kanununda karşılığının olmasının, toplumun en büyük beklentilerinden birisi olduğunu söyleyen Kılıç, "Yılda yaklaşık yüz bin kısırlaştırma yapılıyor. Çoğalma hızı bundan fazla. En azından yılda 300-400 bin civarında kısırlaştırma yapılması gerekiyor." dedi.

Raporun görüşülmesinin ardından, Türkiye ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezinin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi, 21 Ocak Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.