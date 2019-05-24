'Hayvan Haklarını Koruma Müfettişliği' kurulsun

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu

1 GB Mobil İnternet İçin 2,25 Dolar Ödüyoruz! İşte En Pahalı ve En Ucuz Mobil İnternet Kullanan Ülkeler

TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var