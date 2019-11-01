Hayvan haklarını savunucularından rapor değerlendirmesi

Hayvan haklarını savunan sivil toplum örgütü temsilcileri, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun 22 Ekim'de Meclis Başkanlığı'yla paylaştığı rapora dair görüşlerini, eleştirilerini ve endişelerini paylaştı.

Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Yunuslara Özgürlük Platformu tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda yapılan açıklamada, çalışmalarına başlanacak olan Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğine dair yasa teklifinin rapor doğrultusunda, raporda yer alan olumlu öneriler esnetilmeden, hayvanları daha fazla gözetecek şekilde hazırlanması yönündeki beklenti vurgulandı.

Sivil toplumun aktif katılım ilkesinin gözetilmesi gerektiğine işaret edilerek, sivil toplum katılımına dikkat edilmediği, hayvan hakları örgütlerinin taleplerinin karşılanmadığı kanun tekliflerinin hayvanları ve onların haklarını koruyamadığı kaydedildi.

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği'nden Burak Özgüner, komisyon raporunda hayvan hakları örgütlerinin ortak taleplerinin büyük ölçüde yer aldığına işaret ederek, şu görüşleri dile getirdi:

"Sivil toplumun taleplerinin çoğu komisyon raporunda yer bulsa da avcılık, faytonlar, pet shoplar, 'geleneksel' diye tanımlanan hayvan dövüşleri, hayvancılık endüstrisi, hayvan deneyleri, pet shoplardaki hayvanlara yönelik zulüm komisyonda görmezden gelinmiştir. Üzülerek belirtmeliyiz ki komisyon, hayvanlar konusunda en can alıcı hak ihlallerinin, sistematik işkencelerin yaşandığı alanlarda suskun kalmayı tercih etmiştir. Her şeye rağmen komisyon raporundan umutluyuz; yasa teklifi sürecinde de sonuna kadar müdahiliz, yasama sürecinin takipçisiyiz."

"İmamoğlu sözünü tutsun"

Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifinden Elif Ertürk, faytonların atlara olan zararını, zulmü, sömürüyü, ölümleri yıllardır dile getirdiklerini aktararak, Türkiye çapında atlı faytonların tamamen yasaklanmasını, emekliye ayrılan atlar için rehabilitasyon merkezleri yapılarak yaşamlarının sonuna kadar güvence altına alınmasını istediklerini ifade itti.

Ertürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu'nun "Söz Veriyorum" beyannamesine faytonların kaldırılması için onay verip imza attığını hatırlatarak, İmamoğlu'ndan sözünü tutmasını istedi.

Yunuslara Özgürlük Platformu'ndan Öykü Yağcı da hayvanlı sirklerin ve yunus parklarının tamamen yasaklanması ve bu tesislerdeki hayvanların korunması konusunda belirsiz bir süreç olduğunu belirterek, yasama aşamasında toplumun her kesiminden ve ilgili tüm sivil oluşumlardan TBMM'ye çağrı yapılmasını istedi.

HAKİM'den Fatma Biltekin ise et, yumurta, süt ve balık endüstrilerinde istismar edilen hayvanların haklarının, yaptıkları sunumlara ve toplu taleplerine rağmen raporda yer almadığını anlattı.