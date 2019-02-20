Son Dakika Haberleri: Hayvan Haklarının Korunması ile İlgili Meclis Araştırma Komisyonu Kurulacak.

Hayvan Haklarının Korunması ile İlgili Meclis Araştırma Komisyonu Kurulacak.

1 saat önce

Hayvan haklarının korunması ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Hayvan Haklarının Korunması ile İlgili Meclis Araştırma Komisyonu Kurulacak., System.String[]
Hayvan haklarının korunması ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

TBMM Genel Kurulunda hayvan haklarının korunmasına ilişkin önerge görüşüldü. Beş partinin ortak önergesi kabul edildi. Hayvan haklarını araştıracak komisyon 12 üyeden oluşacak ve üç ay görev yapacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:54 Kaynak: İHA

Politika
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