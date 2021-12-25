HAYVAN HAREKETLERİNE YÖNELİK 252 ADET YOL DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

?İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından hayvan hastalıklarının en büyük bulaşma yollarından biri olan kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemek amacıyla 252 adet yol denetimi gerçekleştirilerek, 5 kişiye toplamda 21 bin 828 TL idari yaptırım uygulandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; "Hayvan sağlığının sağlanamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişmek mümkün olmamaktadır. Hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki önemi ve hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği unutulmamalıdır. Bundan dolayı hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önüne geçilebilmesi için öncelikle hayvan sağlığı korunmalıdır" dedi.

Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi ve kontrolsüz hayvan hareketlerinin engellenmesi amacıyla yol kontrollerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan İl Müdürümüz; "Hayvan hastalıklarının bulaşmasında en önemli etken kontrolsüz hayvan hareketleridir. İller arası sevk edilecek hayvan ve hayvansal ürünlerin sevki ancak veteriner hekim kontrol ve muayenesi sonrası düzenlenen "Veteriner Sağlık Raporu" ile yapılabilmektedir. Bundan dolayı İlimiz içerisinde kontrolsüz hayvan hareketlerini kontrol altına almak ve özellikle il dışından hastalıklı hayvanların ilimize girişini engellemek amacıyla hayvan sağlığı ekiplerimiz tarafından tüm ilçelerimizde yıl boyunca yol denetimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında 252 adet yol denetimi yapılmış ve 613 adet hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araç kontrol edilmiştir. Yapılan bu denetimler neticesinde uygunsuz hayvan nakli gerçekleştiren 5 kişiye toplamda 21 bin 828 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kontrolsüz hayvan hareketlerini engelleyerek hayvan sağlığını dolayısı ile insan sağlığını korumak amacıyla yaptığımız kontrol ve denetimlerimiz ilimiz genelinde 2022 yılında da aralıksız devam edecektir. " diyerek sözlerine son verdi.