Son Dakika Haberleri: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele toplantısı yapıldı
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Hayvan Hastalıkları ile Mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü kapsamında 2019 yılında yapılan çalışmalar ile 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalarının değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü kapsamında 2019 yılında yapılan çalışmalar ile 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalarının değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Toplantı, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak başkanlığında, Tarım ve Orman ilçe müdürleri ile konu sorumlularının katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak tarafından açılışı yapılan toplantıda, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr. Selami Aygen ile konu sorumlusu Veteriner Hekimler tarafından 2019 yılı hayvan sağlığı alanında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve 2020 yılı çalışma programının hazırlanması hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi.


Sözü edilen toplantıda, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü konusunda önümüzdeki yıl yapılacaklar da ele alınıp, 2020 yılı çalışma programına son şekli verildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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