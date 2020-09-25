Hayvan hastalıklarında ödenecek tazminatlar yeniden düzenlendi - Son Dakika

Hayvan hastalıklarında ödenecek tazminatlar yeniden düzenlendi

Tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı, hayvanlara uygulanacak kesim, itlaf ve imha işlemleriyle hayvan sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Hayvan hastalıklarında ödenecek tazminatlar yeniden düzenlendi, System.String[]

Tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı, hayvanlara uygulanacak kesim, itlaf ve imha işlemleriyle hayvan sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüberkülin testi uygulanması sonucu sığır tüberkülozuna yakalandıkları tespit edilen sığır cinsi hayvanlarla, karantina sürecinde test sonucu hastalığı şüpheli ya da menfi çıkan hayvanlardan ölen ya da ölüm öncesi kesime tabi tutulup nekropsi sonucunda tüberküloz tespit edilen sığır cinsi olanların takdir edilecek kıymetlerinin 10'da 9'u kadar sahiplerine tazminat ödenecek.

Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kesim yerlerinde sığır tüberkülozu hastalığının varlığı tespit edilen sığır cinsi hayvan karkaslarının takdir edilecek kıymetlerinin 4'te 3'ü için tazminat verilecek.

Serolojik veya bakteriyolojik muayene sonucu bruselloz hastalığına yakalandığı tespit edilen sığır cinsi hayvanlarla koyun ve keçi türlerinde tazminat oranı, takdir edilecek kıymetin 10'da 9'u kadar olacak.

Sığır vebası ve Afrika at vebası hastalıklarında, hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle veya laboratuvar muayenesi sonunda teşhis konularak öldürülen sığır cinsi ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerin tamamı karşılanacak.

Tavuk vebası ve kuduzda ödenecek tazminat

Laboratuvarda tavuk vebası hastalığı tespit edilmesi sonrası ticari kanatlı işletmesinde öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin 4'te 2'si, köy kanatlı işletmesinde ise tamamı tazminat olarak ödenecek.

Bu hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, hastalık çıkışı sonrası laboratuvarda hastalık tespit edilmediği halde yapılan risk esaslı değerlendirme neticesinde koruma veya gözetim bölgesinde bulunan işletmelerde itlaf kararı alınması halinde söz konusu işletmelerden alınan numune sonucu negatif ise öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, pozitif ise öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin 4'te 2'si tazminat olarak verilecek.

Kuduz hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesiyle tespit edilen sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanlar ile kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen sığır cinsi, koyun ve keçi türü ve tek tırnaklı hayvanlarda tazminat oranı takdir edilecek kıymetlerinin 5'te 4'ü olacak.

Sığırların nodüler ekzantemi hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesiyle tespit edilen sığır cinsi hayvanlarla, hastalık tespit edildikten sonra oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle öldürülen veya kestirilen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı karşılanacak.

Sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesiyle tespit edildikten sonra, ilgili yönetmelik kapsamında öldürülen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı ödenecek.

Scrapie hastalığında, hastalığa yakalandığı laboratuvar muayenesiyle tespit edildikten sonra, mevzuat kapsamında öldürülen koyun ve keçi türü hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı için tazminat verilecek.

Hayvansal ürün ve yem imhası

Tazminat verilecek hastalık tespit edilmesi durumunda hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin imhası, ilgili hastalığın korunma ve mücadele yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleriyle imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden mevzuat kapsamında sahiplerine tazminat olarak ödenecek.

Yönetmelik kapsamında tazminat verilecek durumların Tarım Sigortaları Havuzu tarafından hasarı ödenmişse ayrıca tazminat ödemesi yapılmayacak.

Öte yandan, "Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete, Tazminat, Tarım, Ölü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hayvan hastalıklarında ödenecek tazminatlar yeniden düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

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