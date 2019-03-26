Son Dakika Haberleri: Hayvan Hastanesi Doğu'ya Can Kattı

Hayvan Hastanesi Doğu'ya Can Kattı

1 saat önce

Hayvan Hastanesi Doğu'ya can kattıERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 bin hayvan tedavi edilirken hastanenin bu yıl ki hedefi ise 10 bin hayvanı tedavi etmek.

Hayvan Hastanesi Doğu'ya can kattı

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 bin hayvan tedavi edilirken hastanenin bu yıl ki hedefi ise 10 bin hayvanı tedavi etmek.
Hastanede yer alan Büyük Hayvan Kliniği ve Küçük Hayvan Kliniği ile hayvanlar uzmanlar tarafından tedavi edilirken sahipleri ise doğru tedavi hakkında bilgilendiriliyor.
Veteriner Fakültesine bağlı olan Hayvan Hastanesi sadece Erzurum'a değil Doğu Anadolu Bölgesinden gelen hayvanlara da hizmet veriyor.
Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Cengiz 2019 yılında 10 bin hayvanı tedavi etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, " Bölgemizin hayvancılık bölgesi olmasından dolayı çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarına hizmet veriyoruz. Yetiştiricilerimize verdiğimiz hizmetler arasında daha çok buzağı hastalıkları yer alıyor. Bunun haricinde kuş, kedi ve köpeklere de küçük hayvan polikliniğimizde hizmet veriyoruz" açıklamalarında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Genel
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