Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde farklı farklı adreslerden küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi tutuklandı.

Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde farklı farklı adreslerden küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi tutuklandı.


Olay Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karabük, Karahallı ve Baraj küme evleri mevkilerinde farklı tarihlerde 10 küçükbaş hayvan çalındı. Hayvan sahiplerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlıların, çaldıkları hayvanları Manisa'nın Akhisar ilçesinde sattığını tespit etti. Hayvanları çalan şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonda E.K, N.K, E.G. ve E.G.'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - MANİSA

Köprübaşı, Karahallı, Karabük, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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