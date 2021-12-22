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Hayvan hırsızları 13 ay kaçabildi - Son Dakika

Hayvan hırsızları 13 ay kaçabildi

22.12.2021 17:18
Hayvan hırsızları 13 ay kaçabildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde 13 ay önce 11 küçükbaş hayvan çalın 2 hırsız Jandarmanın titiz ve sabırla yürüttüğü takip sonrası yakalandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 13 ay önce 11 küçükbaş hayvan çalın 2 hırsız Jandarmanın titiz ve sabırla yürüttüğü takip sonrası yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Gürün ilçesi Böğrüdelik köyünde geçtiğimiz yıl E.S. isimli şahsa ait 11 küçükbaş hayvan çalındı. Hırsızlığa dair delil yok denecek kadar az olmasına rağmen Jandarma ekiplerinin 13 ay süren titizlik ve sabırla yürütülen çalışması neticesinde hırsızlık olayının 2 zanlısı yakalandı. Yakalanan zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. - SİVAS

Hayvan hırsızları 13 ay kaçabildi

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan hırsızları 13 ay kaçabildi - Son Dakika


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