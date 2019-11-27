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Hayvan hırsızları çoban köpeklerini zehirledi

6 saat önce

Ankara'nın Güdül ilçesinde sürüleri hedef seçen hırsızlar, 9 çoban köpeğini zehirleyerek öldürdü.

Hayvan hırsızları çoban köpeklerini zehirledi, System.String[]

Ankara'nın Güdül ilçesinde sürüleri hedef seçen hırsızlar, 9 çoban köpeğini zehirleyerek öldürdü.


Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 9 çoban köpeği, hayvan hırsızları tarafından yola bırakılan zehirli tavuk etlerini yedikten sonra öldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, etlerden örnek alarak incelemeye gönderdi. Cesetler de kireçlenerek açılan çukura gömüldü.


Besiciler son 1 yıl içinde bölgede 200 kadar küçükbaş hayvanın çalındığını söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA

Ankara, Güdül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:59 Kaynak: İHA
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