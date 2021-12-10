Son dakika haberi... Jandarmada hayvan hırsızlarına geçit vermedi - Son Dakika

Jandarmada hayvan hırsızlarına geçit vermedi

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof İlçesinde jandarma ekiplerinin hayvan kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlendiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Posof Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve koordinesinde Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce hayvan hırsızlığı ve hayvan kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik titizlikle uzun süreli yapılan çalışmalar neticesinde Posof ve Damal İlçesinde ikamet eden şüpheli 5 şahıs tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden Posof ve Damal İlçesinde ikamet eden ve adresleri tespit edilen şüpheli 5 şahsın ikametlerinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde muhtelif suç unsurları ele geçirilirken şüpheliler haklarındaki soruşturma nedeniyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli 5 şahıs bugün haklarında düzenlenen soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi.