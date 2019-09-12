Hayvan hırsızları Jandarmanın takibiyle yakalandı
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Artvin'in Şavşat ilçesi Savaş köyü yaylasında çalınan 6 adet büyük baş hayvan, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:23 Kaynak: İHA
Artvin'in Şavşat ilçesi Savaş köyü yaylasında çalınan 6 adet büyük baş hayvan, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Artvin Şavşat ilçe komutanlığına Savaş köyü yaylasında 6 adet büyük baş hayvanın çalındığı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince yapılan araştırmalar sonucunda hayvanların Ardahan ili Ağzıpek köyünde ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar sahibine teslim edilerek konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN
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