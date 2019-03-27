Son Dakika Haberleri: Hayvan Hırsızları Mobese'den Bulundu

Hayvan Hırsızları Mobese'den Bulundu

1 saat önce

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, ahırdan 6 büyükbaş çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince Mobese kameraları ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Hayvan Hırsızları Mobese'den Bulundu, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, ahırdan 6 büyükbaş çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince Mobese kameraları ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Sivrihisar'a bağlı Buhara Mahallesi'ndeki ahırdan 6 büyükbaş çalındı. İhbar üzerine soruşturma başlatan Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Mobese ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızlık şüphelilerinin araçla Afyonkarahisar- Emirdağ karayoluna doğru gittiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheliler H.Y., M.A.A. ve T.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:05 Kaynak: DHA

Eskişehir, Jandarma, Sivrihisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:59:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan Hırsızları Mobese'den Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]