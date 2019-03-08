Hayvan Hırsızları Tutuklandı
1 saat önce
Konya'nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Konya
'nın Cihanbeyli
ve Kulu
ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri 25 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde 7 ayrı ahırdan yaklaşık 60 koyun hırsızlığı olayları üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışmada Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde ikamet eden A.Y., M.A.K. ve O.P. çaldıkları iddia edilen hayvanlarla birlikte yakalandı. Şüpheliler, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak ve hırsızlık suçlarından sevk edildikleri Cihanbeyli Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
İşlemlerin ardından jandarma ekipleri hayvanları sahiplerine teslim etti. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:42 Kaynak: İHA
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