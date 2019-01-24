Hayvan Hırsızları Yakalandı
32 dakika önce
Mersin ve Adana'da 7 ayrı hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları ileri sürülen 4 kişi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Mersin
ve Adana
'da 7 ayrı hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları ileri sürülen 4 kişi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus
ve Adana'da meydana gelen hayvan hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 3'nü takip sonucu çalıntı 2 adet büyükbaş hayvan ile birlikte, birini ise Tarsus ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S.Ö, B.A ve F.K tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:45 Kaynak: İHA
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