Hayvan hırsızları yakalandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan kişiler yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan kişiler yakalandı.
Kahta ilçesi Cami Mahallesinde H.A.'nın evinden büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldı. Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi göz altına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Çalınan büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN
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