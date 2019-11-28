Son Dakika Haberleri: Hayvan hırsızları yakalandı
Son Dakika Güncel Hayvan hırsızları yakalandı - Son Dakika

Hayvan hırsızları yakalandı

6 saat önce

Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyünde 6 hayvanı çalınan V.A durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Hayvan hırsızları yakalandı, System.String[]

Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyünde 6 hayvanı çalınan V.A durumu jandarma ekiplerine bildirdi.


Şuhut ilçe sınırına yakın bölgede hayvanları otlatmak amacıyla bırakan V.A bıraktığı hayvanlardan belirli aralıklarla 6 tanesinin kaybolduğunu fark etti.

Durumu Sandıklı ilçe jandarma ekiplerine haber veren V.A'nın tarifi doğrultusunda bölgede inceleme yapan ekipler H.T, İ.D. ve A.D isimli şüphelilerin belirtilen tarihlerde bahse konu yerde sıklıkla görüldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.T'nin itirafı ile çaldıkları hayvanları Sandıklı merkezde sattıklarını belirtti.

Mahkemeye sevk edilen 3 zanlı serbest bırakıldı.

Jandarma, Sandıklı, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
3 asker yıldırım düşmesi sonucu, 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı! Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:40:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan hırsızları yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]