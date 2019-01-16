Son Dakika Haberleri: Hayvan Hırsızlarını Ayakkabı İzleri Ele Verdi

Hayvan Hırsızlarını Ayakkabı İzleri Ele Verdi

28 dakika önce

Eskişehir'de 11 küçükbaş hayvanı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Hayvan Hırsızlarını Ayakkabı İzleri Ele Verdi, System.String[]
Eskişehir'de 11 küçükbaş hayvanı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelileri olay yerindeki ayakkabı izlerinden yola çıkarak tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belkese Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ö.'ye ait 11 küçükbaş hayvanın çalınması ile ilgili olarak çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinde tespit ettiği araç lastiği ve şüphelilere ait ayakkabı izlerinden yola çıkarak şüpheli G.E. ile H.İ.A.'yı kent merkezinde yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan çalınan hayvanlardan 8'i sahibine teslim edilirken, vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:30 Kaynak: İHA

Jandarma, Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı! İşte Son Durum Arkasında Gizemli Bir Video Bırakan Üniversiteli Genç, Sırra Kadem Bastı

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile Sözleşmesini Uzatıyor Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 18:58:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan Hırsızlarını Ayakkabı İzleri Ele Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]