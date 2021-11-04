Hayvan hırsızlarını güvenlik kameraları yakalattı - Son Dakika

ARDAHAN'ın Çatalköprü köyünde ahırdan 6 büyükbaş hayvanı çalarak kamyonetle Iğdır'a götürdükleri belirlenen 7 kişiden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Olay 22 Ekim günü merkez Çatalköprü köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Köyde yaşayan Y.Ç.'ye ait ahırın kapı kilitleri kırılarak içerideki 6 büyükbaş hayvan çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik güçleri, hayvanların araçla Iğdır'a götürüldüğünü belirledi.Iğdır'da yapılan araştırmalar sonunda çalıntı hayvanlar bir ahırda bulundu. Jandarma ekipleri hayvanları sahibine teslim ederken olayla ilgili Iğdır'da 4 şüpheli gözaltına alındı. Ardahan'da sorgulanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 kişi daha yakalandı. 7 şüpheli şahıs haklarındaki soruşturma tamamlanarak bugün Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.