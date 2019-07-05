Son Dakika Haberleri: Hayvan hırsızlarını özel ekip yakaladı
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Hayvan hırsızlarını özel ekip yakaladı

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde küçükbaş çalan 3 şüpheli, özel ekiple yakalanarak gözaltına alındı.

Hayvan hırsızlarını özel ekip yakaladı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde küçükbaş çalan 3 şüpheli, özel ekiple  yakalanarak gözaltına alındı. Bulunan 38 küçükbaş sahibine teslim edildi.
2 Temmuz günü Van'ın Erciş ilçesi Karatavuk Mahallesi'nde, Adem Söylemez'e ait ağıla giren kimliği belirsiz kişiler, 63 küçükbaşı çalıp, ortadan kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu. 3 günlük takip sonucu çalınan hayvanların bir kısmının Van merkez Düvenci Mahallesi'ne bağlı Çağdaş mezrasında olduğu tespit edildi. Bulunan 38 küçükbaş sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı tespit edilen 2 araca da el konuldu.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
2 temmuz, erciş, van, Güncel
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