Son Dakika Haberleri: Hayvan hırsızlığı, maden çalışanlarının dikkati sayesinde önlendi
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Hayvan hırsızlığı, maden çalışanlarının dikkati sayesinde önlendi

55 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünde bir vatandaşa ait olan 12 büyükbaş hayvan, özel bir maden şirketinde çalışan işçilerin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Hayvan hırsızlığı, maden çalışanlarının dikkati sayesinde önlendi, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünde bir vatandaşa ait olan 12 büyükbaş hayvan, özel bir maden şirketinde çalışan işçilerin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dağda otlak halinde bulunan 12 adet büyük baş hayvan, 45 NM 281 plakalı ticari araçla Dumlupınar ilçesi Yüylük köyü ile, Altıntaş ilçesi Oysu köyü arasında bulunan 10 kilometrelik toprak dağ yolundan araca yüklenerek çalınmak istendi. Araçtan şüphelenen özel bir maden şirketi çalışanları Oysu Köyü Muhtarı Mustafa Söyler'i telefonla arayarak durumu bildirdiler. Araç Muhtar Söyler, oğlu Kadir Söyler ve arkadaşları tarafından uzun süre takip edildi. Daha sonra takibe katılan Hüseyin Uzun kontrolündeki araç yolu kapatınca hırsız veya hırsızların karanlıktan faydalanarak kaçtıkları bildirildi.

Olayla ilgili kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için Dumlupınar ve Altıntaş jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Kütahya, Dumlupınar, 3. Sayfa
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