Hayvan Hırsızlığı Olayını Jandarma "Dedektif" Gibi Çözdü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çalınan 65 küçükbaş hayvan hırsızlığının zanlısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandıAlınan bilgiye göre, Lüleburgaz'a bağlı Karaağaç köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan A.G, ağılından 65 küçükbaş hayvanının çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çalınan 65 küçükbaş hayvan hırsızlığının zanlısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı



Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'a bağlı Karaağaç köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan A.G, ağılından 65 küçükbaş hayvanının çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.



Soruşturma başlatan jandarma, hırsızlık zanlısı olarak Turgut B'yi tespit etti.



Turgut B'nin Çerkezköy ilçesinden araç kiralayarak Kırklareli'ne gittiğinin öğrenilmesinin üzerine jandarma ekipleri, aracın kiralandığı firmanın takip sistemi üzerinden şüpheliyi takibe aldı.



Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kiralık aracı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde park edilmiş vaziyette buldu.



Hırsızlık şüphelisinin aracı geri alacağının öngörülmesinin üzerine gizlenen jandarma, araca doğru gelen Turgut B'yi yakaladı.





Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin, cezaevi firarisi olduğu ve aynı zamanda 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.



Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor

200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi

Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı

Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum