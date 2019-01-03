Hayvan Hırsızlığı Olayını Jandarma "Dedektif" Gibi Çözdü

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde çalınan 65 küçükbaş hayvan hırsızlığının zanlısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'a bağlı Karaağaç
köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan A.G, ağılından 65 küçükbaş hayvanının çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.
Soruşturma başlatan jandarma, hırsızlık zanlısı olarak Turgut B'yi tespit etti.
Turgut B'nin Çerkezköy
ilçesinden araç kiralayarak Kırklareli'ne gittiğinin öğrenilmesinin üzerine jandarma ekipleri, aracın kiralandığı firmanın takip sistemi üzerinden şüpheliyi takibe aldı. Kapaklı
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kiralık aracı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
'nde park edilmiş vaziyette buldu.
Hırsızlık şüphelisinin aracı geri alacağının öngörülmesinin üzerine gizlenen jandarma, araca doğru gelen Turgut B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin, cezaevi firarisi olduğu ve aynı zamanda 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.