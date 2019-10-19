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Hayvan hırsızlığı operasyonu

1 saat önce

Amasya'da arazide otlayan 3 büyükbaş hayvanı çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 5 kişiden dördü tutuklandı.

Amasya'da arazide otlayan 3 büyükbaş hayvanı çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 5 kişiden dördü tutuklandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ziyaret kasabasında arazide otlarken çalınan Erol Soba'ya ait 3 büyükbaş hayvanının bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu, çalınan hayvanları çaldıkları iddiasıyla 5 kişi evlerinde gözaltına alındı. Bu kişilerden birinin ahırında yapılan aramada 3 büyükbaş hayvan bulundu.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıkta ifade verdi. Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan dördü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bulunan 3 büyükbaş hayvan ise jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Hayvan hırsızlığı operasyonu

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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