Hayvan hırsızlığı suçlamasıyla aranan aynı aileden 5 kişi Manisa'da yakalandı - Son Dakika

Denizli'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla aranan aynı aileden 5 kişi, Manisa'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Buldan ve Güney ilçelerinde 12 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yürütülen soruşturma sonucu kendilerini "Pire Grubu" olarak tanımlayan aynı aileden Z.P. (41), S.P. (44), E.P. (17), T.U. (44) ve A.K'nin (42) Ege Bölgesi genelinde çok sayıda hayvan hırsızlığına karıştıkları belirlendi.

Soruşturmanın ardından düzenlenen operasyonla Manisa'nın Salihli ilçesinde yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen çalıntı av tüfeği de sahibine teslim edildi.