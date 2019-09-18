Son Dakika Haberleri: Hayvan hırsızlığı yapan zanlı otobüste yakalandı
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Hayvan hırsızlığı yapan zanlı otobüste yakalandı

1 saat önce

Hatay'da sahte araç plakaları kullanarak hayvan hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.

Hayvan hırsızlığı yapan zanlı otobüste yakalandı, System.String[]

Hatay'da sahte araç plakaları kullanarak hayvan hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.


Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ile Gaziantep'in İslahiye ilçelerinde sahte araç plakaları kullanarak hayvan hırsızlığı yapan T.A. (26) Güzelce Jandarma Karakolu ekiplerinin yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde yakalandı. T.A. isimli şahsın GBT sorgulamasında birçok suçtan arandığı ortaya çıktı.


Şahıs Güzelce Jandarma Karakolu ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan T.A. Kırıkhan Adliyesine sevk edildi. - HATAY

Gaziantep, Kırıkhan, Hassa, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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