Hayvan hırsızlığı yapan zanlı otobüste yakalandı

Hatay'da sahte araç plakaları kullanarak hayvan hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.



Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ile Gaziantep'in İslahiye ilçelerinde sahte araç plakaları kullanarak hayvan hırsızlığı yapan T.A. (26) Güzelce Jandarma Karakolu ekiplerinin yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde yakalandı. T.A. isimli şahsın GBT sorgulamasında birçok suçtan arandığı ortaya çıktı.



Şahıs Güzelce Jandarma Karakolu ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan T.A. Kırıkhan Adliyesine sevk edildi. - HATAY