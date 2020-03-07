Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Yozgat'ta 48 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ta 48 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Sarak köyünde 5 Mart'ta S.A'ya ait 48 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında B.Y'yi yakaladı.

Hayvanları tırla Ankara'ya götürdüğü öne sürülen H.G. ile bunları satın aldığı iddia edilen K.Ç, A.Ö, M.Ö, E.Y. ve K.D. de yakalandı.

Jandarma ekipleri, çalınan 48 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari T.Y'nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Jandarma, Yerköy, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:21 Kaynak: AA
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