Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Canpolat Mahallesi'nde Mehmet Canpolat'a ait 51 küçükbaş hayvan çalındı. Barınaktaki hayvanlarının olmadığını fark eden Canpolat, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, M.F.B, R.B. ve C.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin sorgusu sonrası bulunan 51 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Mehmet Canpolat'a teslim edildi. Hayvanlarının bulunmasına sevinen Canpolat, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:56:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]