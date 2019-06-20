Son Dakika Haberleri: Hayvan hırsızlığına dikkat
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Hayvan hırsızlığına dikkat

22 dakika önce

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi meydana gelebilecek hayvan hırsızlığına karşı vatandaşları uyarıldı.

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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi meydana gelebilecek hayvan hırsızlığına karşı vatandaşları uyarıldı.

Kurban Bayramı öncesi muhtemel hayvan hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla olası hayvan hırsızlıklarına karşı yapılan uyarıda "Hayvanlar hiçbir zaman başıboş bırakılmamalı, 24 saat esasına göre gözetim altında bulundurulmalıdır. Sürünün büyüklüğüne göre yeteri kadar çoban edilerek hayvanlar otlatılmaya götürülmelidir. Çoban tutulan kişiler, halk tarafından iyi olarak bilinen, daha önce hırsızlık suçu işlememiş kişilerden seçilmelidir. Hayvanların tutulduğu yerlere sensörlü lamba, kamera gibi cihazlar takılmalı veya köpek bağlanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Hayvan yetiştiricilerinin hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşın hırsızlık olayları veya şüpheli durumlarda 112 ihbar hattını aramasını istedi.

Esençam Köyü'nde meydana gelen olayda Ayşe Yandız'a ait otlamakta olan 4 büyükbaş hayvan dün sabah saatlerinde çalındı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
Kurban Bayramı, 3. Sayfa
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