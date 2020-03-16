Hayvan hırsızlığından 2 tutuklama - Son Dakika
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Hayvan hırsızlığından 2 tutuklama

12 dakika önce

Malatya'da iki ayrı yerde 5 büyük baş hayvanların çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hayvan hırsızlığından 2 tutuklama, System.String[]

Malatya'da iki ayrı yerde 5 büyük baş hayvanların çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynarca Mahallesinde 3 Mart 2020 tarihinde bahçe içerisinde bulunan ahırdan 4 adet büyükbaş hayvanın çalınması, 27 Eylül 2019 günü Meydanbaşı Mahallesinde bulunan ahırdan 1 adet büyükbaş hayvan çalınması olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen şüpheliler Ö. F. C. ve G. A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 2 zanlı tutuklanarak gözaltına alındı.


Ayrıca şahısların çalmış oldukları büyükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi. - MALATYA

Kaynarca, Malatya, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:26 Kaynak: İHA
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