Son Dakika Haberleri: Hayvan Hırsızlığından Aranırken, Kasapta Yakalandı

Hayvan Hırsızlığından Aranırken, Kasapta Yakalandı

1 saat önce

ISPARTA'da 2009 yılında 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.(46), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kasapta çalışırken yakalandı.

Hayvan Hırsızlığından Aranırken, Kasapta Yakalandı, System.String[]
ISPARTA'da 2009 yılında 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.(46), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kasapta çalışırken yakalandı.

Olay, 2009 yılında Isparta'da meydana geldi. M.D. farklı 9 yerden 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan M.D., tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, 9 ayrı suçun her biri için 3'er yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezası verdi. M.D. cezasının kesinleşmesinin ardından kayıplara karıştı. M.D.'nin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kasapta çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Polis, M.D.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.D. buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:33 Kaynak: DHA

Gölcük, Kocaeli, Isparta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı Hayvanlara Eziyetin Önlenmesi İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:06:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan Hırsızlığından Aranırken, Kasapta Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]