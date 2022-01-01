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"Hayvan Kasabası" sakinlerine konfor öncelikli hizmet sunuluyor - Son Dakika

"Hayvan Kasabası" sakinlerine konfor öncelikli hizmet sunuluyor

01.01.2022 11:38

Nevşehir'de sokak hayvanlarına daha modern ve konforlu hizmet sunulması amacıyla 2019 yılında faaliyete başlayan "Hayvan Kasabası", kedi ve köpeklere ev sahipliği yapıyor.

Nevşehir'de sokak hayvanlarına daha modern ve konforlu hizmet sunulması amacıyla 2019 yılında faaliyete başlayan "Hayvan Kasabası", kedi ve köpeklere ev sahipliği yapıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından, 42 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde, tehlikeli ırkların da aralarında olduğu çok sayıda köpek ve kedi barınıyor.

Merkezde, sokak hayvanları için serbest gezi alanı, kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, morg, ameliyathane, poliklinik, karantina ile ziyaretçiler için çocuk oyun alanı ve sosyal tesis yer alıyor.

İki veteriner hekim ve 14 personel ile 7 gün 24 saat hizmet veren Hayvan Kasabası'na, belediyenin farklı birimleri de destek sunuyor.

Kentte, bakıma muhtaç veya tehlike arz eden sokak hayvanı ile karşılaşan vatandaşların belediyenin "153 Çağrı Merkezi"ni arayarak durumu bildirmesinin ardından yola çıkan ekipler, hayvanı özel araçla getiriyor.

Veterinerlerce sağlık kontrolünden geçirilen hayvan, tedavilerin ardından kategorisine göre farklı alanlara yerleştiriliyor.

Hayvan Kasabası'nın sorumlu veteriner hekimi Rıdvan Şimşek, AA muhabirine, başıboş hayvanların yaşamlarını doğal ortamlarında, çevreye zarar vermeden sürdürebilmeleri için her türlü bakımlarının aksatılmadan yapıldığını belirtti.

Hayvanların konforu için deniz kumu kullanıldı

Sokak hayvanlarının yaklaşık 15 gün misafir edildiği merkezde rahat edebilmeleri için bazı alanların zemininde deniz kumu kullanıldığını aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar sokakta tespit ettikleri yaralı, bakıma muhtaç köpekleri topluyor. Ön müdahaleden sonra sağlık kontrolünden geçirip, rehabilitasyon sonrası yeniden geri alındığı bölgeye bırakıyoruz. Günlük oda temizliği, sabah ve akşam beslenmesi yapılıyor. Sağlık ekipleri her gün hayvanların dışkı analizini yapıyor, parazit varsa bununla mücadele için gerekli tedavilerine başlanıyor. Ameliyata ihtiyaç duyulduğunda ameliyat öncesi ve sonrası ayrıca ilgileniliyor.

Deniz kumunu açık alanlar ile kedilerin bulunduğu bölgelere koyduk. Dışkılamalarını kuma yaptıkları için suyu alta geçiriyor, yüzey kuru kalıyor, böylelikle hayvanların dışkı ile teması en aza iniyor."

Şimşek, merkezde 180 sokak hayvanının barınabildiğini ifade etti.

Hayvan Kasabası sakinlerine konfor öncelikli hizmet sunuluyor
Hayvan Kasabası sakinlerine konfor öncelikli hizmet sunuluyor
Hayvan Kasabası sakinlerine konfor öncelikli hizmet sunuluyor

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Sokak Hayvanları, Veteriner, Nevşehir, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hayvan Kasabası' sakinlerine konfor öncelikli hizmet sunuluyor - Son Dakika


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