Hayvan kemiklerini sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, emekli resim öğretmeni Nesibe Sözen (58), hayvan kemiklerini minyatür resimle birleştirip, baston, kılıç, tespih, kalemlik, anahtarlık, saç tokası, yüzük ve kolye gibi çeşitli süs eşyaları ortaya çıkarıyor. Ürünleri, yoğun ilgi gören Sözen, il dışından da sipariş alıyor.

Birçok okulda çalışan ve 31 yıl resim öğretmenliği yaptıktan sonra 4 yıl önce emekli olan evli ve 2 çocuk annesi Nesibe Sözen, emekli tarih öğretmeni eşi Kemal Sözen'in (61) de desteğiyle hayvan kemiklerini minyatür resimle birleştirerek Yenipazar'da evinin zemin katında 2 yıl önce atölye açtı. Açtığı atölyede ilçedeki kasaplardan topladığı hayvan kemiklerini önce kaynatan Nesibe Sözen, temizlediği kemikleri işleyerek baston, kılıç, tespih, kalemlik, anahtarlık, saç tokası, yüzük ve kolye benzeri çok sayıda süs eşyası yapıyor. El emeği göz nuru yaptığı süs eşyaları, Yenipazar dışında il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler tarafından da oldukça ilgi görüyor. Sözen, sanatını Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda birçok öğrencinin de öğrenmesini sağlıyor.

'KEMİK ÇOK ÖZEL BİR MALZEME'

İşini keyifle yaptığı anlatan Nesibe Sözen, birçok özel sipariş aldığını da dile getirerek şunları söyledi:

"Öğretmenlik yaptığım yıllarda, 20 yıl boyunca, kemik üzerine minyatür resimler çalışıyordum. Kemik çok özel bir malzemedir. Üzerinde her türlü düzeltmeyi ve şekillendirmeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bu malzemeye ulaşmak ve yapım aşamasına getirmek hiç kolay değil. Özellikle kasaptan aldığımız kemiklerin uzun süre temizleme aşamasından geçiyor. Üzerindeki kalıntılar temizlenmesi için çok sık kaynatıyoruz. Kemikler yaklaşık 2 yıl bekliyor. İstediğimiz kıvama gelince işlemeye geçiyoruz. Bunlarla aklınıza gelebilecek her şey yapıyoruz. Süs eşyasını haricinde en son satranç takımı yapmayı planladım. Genellikle özel hediyelik yaptırmak isteyen çok sayıda müşterimiz var. Yaptırmak istedikleri neyse bana söylüyorlar ben de ona göre yapıyorum. İşlemesi, yapımı ve üzerine yapılan resimler bazen günlerce sürebiliyor. Kemiğin her parçasını kullandığımız gibi kaynattığımız suyunu bile faydası çok olduğu için ağaçlara veriyoruz."