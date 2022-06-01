HAYVAN KEMİKLERİNİN ARASINDAN 50 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika
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HAYVAN KEMİKLERİNİN ARASINDAN 50 KİLO ESRAR ÇIKTI

01.06.2022 10:36

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyon kasasında bulunan hayvan kemiklerinin arasına gizlenen 50 kilo kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyon kasasında bulunan hayvan kemiklerinin arasına gizlenen 50 kilo kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Tarsus ilçesine ticari amaçlı uyuşturucu madde getirdiği belirlenen M.D.'nin kullandığı kamyonu takibe aldı. Ekiplerce durdurulan kamyonun kasasında bulunan hayvan kemiklerinin arasına gizlenen 7 poşet halinde, toplam 50 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Sürücü M.D. ile birlikte A.G. ve C.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)

HAYVAN KEMİKLERİNİN ARASINDAN 50 KİLO ESRAR ÇIKTI
HAYVAN KEMİKLERİNİN ARASINDAN 50 KİLO ESRAR ÇIKTI
HAYVAN KEMİKLERİNİN ARASINDAN 50 KİLO ESRAR ÇIKTI
HAYVAN KEMİKLERİNİN ARASINDAN 50 KİLO ESRAR ÇIKTI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel HAYVAN KEMİKLERİNİN ARASINDAN 50 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAYVAN KEMİKLERİNİN ARASINDAN 50 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika
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