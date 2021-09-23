Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo Bankalar Semineri Gerçekleşti 09-04-2021 - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo Bankalar Semineri Gerçekleşti 09-04-2021

23.09.2021 01:59

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Sezen ARAT, Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğu tarafından çevrim içi olarak organize edilen seminer etkinliğinde "Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo-Bankalar" konulu bir seminer verdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Sezen ARAT, Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğu tarafından çevrim içi olarak organize edilen seminer etkinliğinde "Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo-Bankalar" konulu bir seminer verdi.

Türkiye'nin birçok yerinden çok sayıda öğrenci, akademisyen ve farklı mesleklerden katılımcılar tarafından ilgi ile izlenen seminerde Prof. Dr. ARAT, ekibi ile birlikte üretmiş olduğu ve 2009, 2010 yılında doğan Türkiye'nin ilk klon sığırları ile birlikte dünyada teknolojinin geçmişten günümüze nasıl bir gelişme gösterdiği hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Çok sayıda sorunun sorulduğu ve yaklaşık iki saat süren seminerinde teknolojinin henüz çözülmemiş sorunları olmasına karşın ülkemizde üretilmiş olan Boz Klonların halen hayatta oldukları ve hiçbir sağlık sorunu yaşamadıklarını belirten Prof. Dr. ARAT gen kaynaklarının korunmasında dondurulmuş materyallerin saklandığı gen bankalarının önemine dikkat çekerek bu bankalarda saklanan hücrelerin gelecekte nesli tükenmiş önemli gen kaynaklarının klonlama teknolojisi kullanılarak geriye getirilmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo Bankalar Semineri Gerçekleşti 09-04-2021 - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Disney Plus, Atatürk Dizisini Yayınlamaktan Vazgeçti
00:09 D Smart Go'dan Disney Plus'a Atatürk göndermesi: Geldikleri gibi giderler
00:05 AK Parti'de 6 il başkanlığına atama yapıldı
00:02 AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! 6 il başkanı değişti
00:01 Antalya'da Belediye Başkanı ile İyi Parti Grup Sözcüsü Arasında Tartışma ve Kavga
23:59 Antalya'da Aksu Belediye Başkanı'nın odasında yumruklu kavga! Arbedeyi ayırmak kolay olmadı
00:00 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı
23:56 İşte kuraların çekileceği tarih! Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
23:31 Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı
23:26 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 03:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo Bankalar Semineri Gerçekleşti 09-04-2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement