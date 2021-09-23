Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo Bankalar Semineri Gerçekleşti 09-04-2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Sezen ARAT, Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğu tarafından çevrim içi olarak organize edilen seminer etkinliğinde "Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo-Bankalar" konulu bir seminer verdi.

Türkiye'nin birçok yerinden çok sayıda öğrenci, akademisyen ve farklı mesleklerden katılımcılar tarafından ilgi ile izlenen seminerde Prof. Dr. ARAT, ekibi ile birlikte üretmiş olduğu ve 2009, 2010 yılında doğan Türkiye'nin ilk klon sığırları ile birlikte dünyada teknolojinin geçmişten günümüze nasıl bir gelişme gösterdiği hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Çok sayıda sorunun sorulduğu ve yaklaşık iki saat süren seminerinde teknolojinin henüz çözülmemiş sorunları olmasına karşın ülkemizde üretilmiş olan Boz Klonların halen hayatta oldukları ve hiçbir sağlık sorunu yaşamadıklarını belirten Prof. Dr. ARAT gen kaynaklarının korunmasında dondurulmuş materyallerin saklandığı gen bankalarının önemine dikkat çekerek bu bankalarda saklanan hücrelerin gelecekte nesli tükenmiş önemli gen kaynaklarının klonlama teknolojisi kullanılarak geriye getirilmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.