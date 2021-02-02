Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar... "Kültürel mirasımız. Bu yasaklar bizi geride bırakır" - Son Dakika

Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar... "Kültürel mirasımız. Bu yasaklar bizi geride bırakır"

02.02.2021 22:59

Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar.

Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar... "Kültürel mirasımız. Bu yasaklar bizi geride bırakır"

77 kişinin içerisinde bulunduğu dernekte horoz dövüşüne jandarma baskını

Operasyonda yakalanan Kanatlı Kümes Hayvanları Federasyonu Genel Başkanı Hikmet Neğuç'un kendini savunduğu sözler şaşırttı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 77 kişinin içerisinde bulunduğu Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği'ne jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan Kanatlı Kümes Hayvanları Federasyonu Genel Başkanı Hikmet Neğuç, "Horoz müsabakaları Türkiye'nin her yerinde yapılan kültürel mirasımızdır. Müsabakalar derneklerde ve hakem kontrolünde yapılır, dövüş kaçak yapılır" diyerek kendini savundu.

Olay, Karasu ilçesi Kuyumcullu Mahallesinde bulunan Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği'n de meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, 'horoz dövüşü' yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, 77 kişinin içerisinde derneğe operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda suçüstü yakalanan şahıslardan bazılarının İstanbul, Kocaeli, Düzce ile Bolu gibi illerden geldiği ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu öğrenildi. Yapılan operasyon sonrasında ise korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına ve maske takma kuralına uymadıkları için 77 şahsa 242 bin 550 lira, aynı şahıslara kumar oynama kabahatinden 102 bin 872 lira olmak üzere toplamda 345 bin 422 lira idari para cezası kesildi.

Baskında yakalandı kendini böyle savundu

Baskın yapılan dernekte yakalanan Kanatlı Kümes Hayvanları Federasyonu Genel Başkanı Hikmet Neğuç ise yaşanan olaya tepki gösterdi. Durumun bir müsabaka olduğunu ve kültürel bir miras olduğunu savunarak, "Bu kültürel mirasımızdır. Horoz müsabakaları derneklerimizde yapılır, hakem kontörlünde ölümcül olmayan, belli bir saat ve saat diliminde yapılan etkinliktir. Dövüş ise kaçak göçek yapılan sonucu ölüm olan bir eylemdir. Bu Türkiye'nin her yerinde yapılan kültürel bir mirasımızdır. Türk kültürünün bir parçasıdır. Dünya'nın her yerinde yapıldığı gibi Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Biz Türkiye Cumhuriyetinde hayvan sporları ve sergileri kanunu istiyoruz. İşte bunun için bu yasanın ortadan kaldırılarak Türkiye'de 10 milyon hobiciyi rahatlatmak gerekir. Bu yasaklarla Türkiye bir yere varamaz, Türkiye'yi dünyanın gerisinde bırakır. Burası bir hayvan derneğidir. Hayvan sporları Türkiyemizde çok yaygındır deve, boğa, horoz ve atmaca gibi buda bunlardan bir tanesidir. Burası yasal olarak yapılmış, kültürel bir etkinliktir. İnsanlar, parklara bahçelere getiriyorlar çocuklarını eğlenmek için biz de buraya geliyoruz. Fakir fukaranın kışlık halk eğlencesidir horoz müsabakaları. Dünya'nın her yerinde serbesttir, Türkiye'de de serbest olması gerekir. Bu yasakçı anlayış hiçbir işe yaramıyor, Türkiye'yi dünyanın gerisinde bırakıyor. Dünyanın birçok ülkesinde hayvan sporları at yarışları gibi ekonomiye gelir kaynağı getirir. İnsanlar bu tür etkinliklerde sosyalleşir biz insanların sosyalleşmesinden yanayız" dedi.

Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar... Kültürel mirasımız. Bu yasaklar bizi geride bırakır
Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar... Kültürel mirasımız. Bu yasaklar bizi geride bırakır
Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar... Kültürel mirasımız. Bu yasaklar bizi geride bırakır
Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar... Kültürel mirasımız. Bu yasaklar bizi geride bırakır

Jandarma, Sakarya, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar... 'Kültürel mirasımız. Bu yasaklar bizi geride bırakır' - Son Dakika


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