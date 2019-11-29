Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ev ve süs hayvanları satışı yapanlar ile yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim verildi.



Hayvanat Bahçesi Eğitim-Gösteri Merkezi'nde düzenlenen eğitimde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebru Yalçın'ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'nin Uzman Veteriner Hekimleri tarafından katılımcılara yasal mevzuat, hayvanların davranışı, bakımı, beslenmesi ve hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler verildi.



'Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi', 'CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin sözleşme)', '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmelik', 'Ev ve Süs Hayvanları Satışı, Barındırma ve Eğitim Yerlerinin; Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği', 'Hayvan Ekolojisi', 'Hayvan Davranışı' ve 'Hayvan Bakımı ve Beslenmesi' konularının ele alındığı eğitim ardından 53 kursiyere ev ve süs hayvanları satış sertifikası ve 67 kişiye de yerel hayvan koruma koruma görevlisi sertifikası verildi. - BURSA