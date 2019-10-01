Son Dakika Haberleri: Hayvan kulübelerine çocuk eli değecek
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Hayvan kulübelerine çocuk eli değecek

1 saat önce

Çocuklar, Hayvanları Koruma Günü kapsamında kulübe süsleyecek.

Hayvan kulübelerine çocuk eli değecek, System.String[]
Çocuklar, Hayvanları Koruma Günü kapsamında kulübe süsleyecek. Ankara Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği katkılarıyla, Venezia Mega Outlet tarafından düzenlenen kulübe süsleme atölyesinde çocuklar, AVM tarafından hediye edilen mamalarla sokaktaki patili dostları besleyecek.

Çocuklardaki sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla Venezia Mega Outlet tarafından düzenlenen etkinlik, 5-6 Ekim tarihlerinde çocuk etkinlik alanında gerçekleştirilecek. Hayvanları korumanın öneminin eğlenceli etkinliklerle vurgulanacağını belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Hayvanları Koruma günü kapsamında çocuklar için hayvan dostlarına yuva olacak kulübeleri istedikleri gibi süsleyecekleri etkinlikler düzenliyoruz. Metro katında gerçekleşecek atölyelerin sonunda her bir çocuğa sokak hayvanlarını beslemeleri için mama paketi hediye edeceğiz. Bu önemli günde hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılayarak dünyada bizimle birlikte yaşayan dostlarımıza bir katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Venezia Mega Outlet  kulübe süsleme atölyeleri, hafta sonu boyunca 14.00-16.00-18.00 saatlerinde üç set halinde düzenlenecek.


Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 1 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde kan donduran ses kaydı: Güldüklerini duyabiliyorsunuz Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:26:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan kulübelerine çocuk eli değecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]