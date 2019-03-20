Hayvan Kulübesini Yıkan Adam Kamerada
1 saat önce
İstanbul Maltepe'de iddiaya göre sokak hayvanlarından rahatsız olan bir adam bahçedeki hayvan kulübesini yıktı.
İstanbul Maltepe
'de iddiaya göre sokak hayvanlarından rahatsız olan bir adam bahçedeki hayvan kulübesini yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay Maltepe'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yaşadığı evin yanında bulunan kedi ve köpek kulübelerinden rahatsız olan bir adam, kulübeyi tekmeleyerek yıktı. O esnada çevredeki mahalle sakinleri adamı durdurmaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Sokak hayvanları için koyulan kulübeleri yıkan adam, kendisine tepki gösteren mahalle sakinleri ile tartıştı. Kulübeyi yıkan adam daha sonra kendisini cep telefonu kamerasına çeken kişiye 'Allah belanı versin' diyerek sözlü tartışmaya girdi. Adamın sokak hayvanları için koyulan kulübeleri yıktığı anlar, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde adam hayvan kulübesini tekmeleyerek yıkıyor, çevredekiler adamı durdurmaya çalışıyor, adam kendisini çeken şahısla sözlü münakaşaya giriyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:01 Kaynak: İHA
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