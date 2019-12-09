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Hayvan kutsama ayininde renkli görüntüler - NEW
6 saat önce
ABD'nin New York kentinde, tarihi Christ Kilisesi'nde yapılan 11. Geleneksel Hayvan Kutsama Ayini, renkli görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:41 Kaynak: AA
ABD'nin New York kentinde, tarihi Christ Kilisesi'nde yapılan 11. Geleneksel Hayvan Kutsama Ayini, renkli görüntülere sahne oldu. Törene getirilen hayvanlar arasında ise, lama, domuz, fare, kaplumbağa, kuzu, köpek ve kedi gibi pek çok farklı türde hayvan bulundu.
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