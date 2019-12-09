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Son Dakika Güncel Hayvan kutsama ayininde renkli görüntüler - NEW - Son Dakika

Hayvan kutsama ayininde renkli görüntüler - NEW

6 saat önce

ABD'nin New York kentinde, tarihi Christ Kilisesi'nde yapılan 11. Geleneksel Hayvan Kutsama Ayini, renkli görüntülere sahne oldu.

ABD'nin New York kentinde, tarihi Christ Kilisesi'nde yapılan 11. Geleneksel Hayvan Kutsama Ayini, renkli görüntülere sahne oldu. Törene getirilen hayvanlar arasında ise, lama, domuz, fare, kaplumbağa, kuzu, köpek ve kedi gibi pek çok farklı türde hayvan bulundu.

Hayvan kutsama ayininde renkli görüntüler - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:41 Kaynak: AA
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