Hayvan kutsama ayininde renkli görüntüler - NEW

ABD'nin New York kentinde, tarihi Christ Kilisesi'nde yapılan 11. Geleneksel Hayvan Kutsama Ayini, renkli görüntülere sahne oldu. Törene getirilen hayvanlar arasında ise, lama, domuz, fare, kaplumbağa, kuzu, köpek ve kedi gibi pek çok farklı türde hayvan bulundu.