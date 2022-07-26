Hayvan nakil aracında sığınmacı dramı kamerada... Çocuk ve kadınların da olduğu 70 mülteci polis araçlarıyla tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvan nakil aracında sığınmacı dramı kamerada... Çocuk ve kadınların da olduğu 70 mülteci polis araçlarıyla tahliye edildi

26.07.2022 09:16
Hayvan nakil aracında sığınmacı dramı kamerada... Çocuk ve kadınların da olduğu 70 mülteci polis araçlarıyla tahliye edildi

Hayvan nakil aracında sığınmacı dramı kamerada.

Hayvan nakil aracında sığınmacı dramı kamerada... Çocuk ve kadınların da olduğu 70 mülteci polis araçlarıyla tahliye edildi

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 70 sığınmacı yakalandı. Hayvan taşımakta kullanılan bir kamyon dorsesine balık istifi şeklinde doldurulan Afgan sığınmacılar polisleri bile hayrete düşürdü. Çok sayıda minibüs ve otomobille Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen sığınmacılardan arta kalan manzara ortadaki dramı açıkça gösterdi.

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren KOM ekipleri Nazilli-Aydın Karayolu üzeri Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi çıkışında bulunan Yükseokul Kavşağında kovaladıkları 35 AFJ 066 plakalı kamyonu durdurdu. Üzeri brandayla örtülü kamyonda inceleme yapan ekipler aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afgan uyruklu 70 kişiyi yakaladı. Nazilli ve Sultanhisar'dan gelen çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibiyle birlikte sığınmacı oldukları belirlenen şahıslar İzmir'den Marmaris'e götürmek üzere anlaştıkları 3 organizatör ile birlikte yakalanarak önce Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından 70 kişi Aydın İl Göç İdaresi'ne götürülerek Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 3 organizatörün ise sorgularının devam ettiği belirlendi.

KOM ekiplerinin istihbari çalışmasının ardından Aydın istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde kamyon durmayınca kovalamaca başladığı ve Atça Mahallesi Yüksekokul durağında ters istikamete giren kamyon durduruldu. Uzun çalışmanın ardından kamyondan indirilen sığınmacılardan arta kalan manzara ise basın mensupları başta olmak üzere olayı gören vatandaşları şaşkına çevirdi. Uzun süre balık istifi şeklinde seyahat ettikleri belirlenen sığınmacıların yakalanmamak için tuvalet ihtiyaçlarını bile hayvan taşımakta kullanılan kamyon kasasında giderdikleri görüldü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan dolayı bazı sığınmacıların ise uzun süre ağladıkları ve sinir krizi geçirdikleri görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Niğde'de Polis Aracı Şarampole Yuvarlandı 3 Polis Memuru Yaralandı Niğde'de Polis Aracı Şarampole Yuvarlandı 3 Polis Memuru Yaralandı Video: Çin'de Üretilen Mg4 Elektrikli Araçları Avrupa'ya İhraç Edildi Video: Çin'de Üretilen Mg4 Elektrikli Araçları Avrupa'ya İhraç Edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan nakil aracında sığınmacı dramı kamerada... Çocuk ve kadınların da olduğu 70 mülteci polis araçlarıyla tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin maaşları aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
09:00 Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu
09:00 Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerini alabilmek için serveti gözden çıkardı
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
08:28 18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
08:15 Taraftar çıldırdı! Galatasaray yönetiminin hedefinde 3 futbolcu var
08:02 Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna askeri istihbaratı pilotlarımıza AB vatandaşlığı verme vaadinde bulunarak savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı
05:31 Tartıştığı sevgilisine kursun yağdıran adam, polis merkezine teslim oldu
04:44 15 üniversiteye yeni fakülteler açılacak! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 09:16:24. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvan nakil aracında sığınmacı dramı kamerada... Çocuk ve kadınların da olduğu 70 mülteci polis araçlarıyla tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement