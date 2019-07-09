Hayvan otlatan adam merada ölü bulundu
1 saat önce
Gümüşhane'de hayvancılıkla uğraşan kişi merada ölü bulundu.
Gümüşhane
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:19 Kaynak: AA
'de hayvancılıkla uğraşan kişi merada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Trabzon
'un Maçka
ilçesinde hayvancılık yapan 62 yaşındaki Selahattin Bayrak, yaz döneminde hayvanlarını otlatmak için Gümüşhane merkeze bağlı Çorak köyü sınırları içindeki Kurtdere Yaylasına geldi. Sabah
saatlerinde hayvanlarını otlatmak için mera alanına inen Bayrak'tan haber alamayan yakınları, meraya geldiklerinde Bayrak'ın yerde hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri, Bayrak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Bayrak'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Son Dakika! Hükümet kamu işçileri için ilk 6 ay yüzde 5 zam teklif etti
Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın, Erdoğan ekonomi tarihine girsin diye kampanya yapacağım
Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından AİHM kararı yorumu