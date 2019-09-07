Son Dakika Haberleri: Hayvan otlatan adamı ayının saldırısından köpekler kurtardı
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Hayvan otlatan adamı ayının saldırısından köpekler kurtardı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik'e ayı saldırdı.

Hayvan otlatan adamı ayının saldırısından köpekler kurtardı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik'e ayı saldırdı. Saldırıda ayağından yaralanan Çelik'i, yanında bulunan çoban köpekleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alabaş köyü Nebioğlu Mahallesi yakınlarında hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik (54), ağaçlık alandan çıkarak kendisine doğru koşan ayıyı görünce ağaca tırmanmaya çalıştı. Ayı, ağaca çıkmaya çalışan Çelik'e saldırarak ayağından yaralarken, Çelik ağaçtan düştü. Bu sırada Çelik'in hayvan otlatırken yanında getirdiği çoban köpekleri ayıya saldırarak ayıyı kaçırdı.


Köpeklerin sayesinde ölümden dönen Çelik'e köylüler yardım etti. Hüseyin Çelik ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ayı tarafından ayağının parçalandığı, düşmenin etkisiyle de kafasından yaralandığı belirlendi.


Hüseyin Çelik'in oğlu Cihan Çelik İHA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin babasını aradığını, ulaşamayınca kendisinin aradığını söyledi. Babasının telefonunu 112 Acil Servis ekiplerinin açtığını ve babasının ayı saldırısında yaralandığını öğrendiğini aktaran Çelik, "Babam hayvan otlatmaya gittiği sırada ayı saldırmış. Ağaca çıkarak kurtulmak istemiş ancak ayı babamı ayağından yaralamış. Babamın yanında bulunan 6-7 tane çoban köpeğimiz ayıya saldırarak babamı kurtarmışlar" dedi. - KARABÜK

Hüseyin Çelik, Safranbolu, Nebioğlu, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
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