Son Dakika Haberleri: Hayvan otlatan çoban, yaylada ölü bulundu
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Hayvan otlatan çoban, yaylada ölü bulundu

7 dakika önce

GÜMÜŞHANE'de merkeze bağlı Çorak köyünde çobanlık yapan Selahattin Bayrak (62), sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için gittiği merada ölü bulundu.

Hayvan otlatan çoban, yaylada ölü bulundu, System.String[]
Güncel
GÜMÜŞHANE'de merkeze bağlı Çorak köyünde çobanlık yapan Selahattin Bayrak (62), sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için gittiği merada ölü bulundu.
Köydeki Kurtdere yaylasına hayvanlarını otlatmaya götüren Selahattin Bayrak'tan haber alamayan yakınları, aramaya çıktı. Yakınları, Bayrak'ı merada yerde hareketsiz yatarken bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bayrak'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
Selahattin Bayrak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Şhane
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
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