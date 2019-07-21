Son Dakika Haberleri: Hayvan otlatan kadın tüfekle kazara kendini yaraladı
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Hayvan otlatan kadın tüfekle kazara kendini yaraladı

1 saat önce

Kayseri'de hayvanlarını otlatırken elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş alan kadın yaralandı.

Hayvan otlatan kadın tüfekle kazara kendini yaraladı, System.String[]
Kayseri'de hayvanlarını otlatırken elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş alan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesindeki yaylada hayvanlarını otlatan 55 yaşındaki Seval B'nin elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.
Bacağından yaralanan kadın, olumsuz arazi koşulları nedeniyle sağlık ekipleri kontrolünde, traktör römorkuna konularak ambulansa götürüldü.
112 Acil Servis ekiplerince, Tomarza Devlet Hastanesine sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:39 Kaynak: AA
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