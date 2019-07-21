Hayvan otlatan kadın tüfekle kazara kendini yaraladı
1 saat önce
Kayseri'de hayvanlarını otlatırken elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş alan kadın yaralandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:39 Kaynak: AA
'de hayvanlarını otlatırken elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş alan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tomarza
ilçesi Dadaloğlu
Mahallesindeki yaylada hayvanlarını otlatan 55 yaşındaki Seval B'nin elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.
Bacağından yaralanan kadın, olumsuz arazi koşulları nedeniyle sağlık ekipleri kontrolünde, traktör römorkuna konularak ambulansa götürüldü.
112 Acil Servis
ekiplerince, Tomarza Devlet Hastanesine sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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