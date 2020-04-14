Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar getirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 65 yaş üstündeki hayvan otlatan bir vatandaşın maaşını Türk Kızılay ekipleri ayağına kadar getirdi.



Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden oluşan Vefa Destek Gurubu, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan sokağa çıkamayan vatandaşların maaşlarını çeken ekipler bir yandan onların maaşlarını teslim ederken, bir yandan da market alışverişi, ilaçlarının alınması gibi ihtiyaçlarını da gideriyor. Vefa Destek Gurubu üyeleri, Afyonkarahisar'da evinin bahçesinde hayvan otlatan bir vatandaşın maaşını çekerek ayağına kadar getirdiler. - AFYONKARAHİSAR