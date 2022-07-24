Obeziteye bağlı aşırı kilolu olduğu belirlenen çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ekipler, çocuğun babası Ş.Y, ağabeyi S.Y. ve babaannesi H.Y. ile yaylada hayvan otlatırken fenalaşması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaynak: AA

Alaçam, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayvan otlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü şüpheli bulundu - Son Dakika

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