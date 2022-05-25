Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralandı - Son Dakika
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Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralandı

25.05.2022 15:43
Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde küçükbaş hayvan otlatırken kayaklardan düşen çoban yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde küçükbaş hayvan otlatırken kayaklardan düşen çoban yaralandı.

Olay, Düziçi İlçesi Yarbaşı Beldesi Merkez Mahallesi Burgaçlı mevkiinde meydana geldi. Küçükbaş hayvanları otlatmaya götüren M.B. dengesini kaybederek kayalıklardan aşağıya yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay bölgesine Yarbaşı Belediyesi'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp olmasından dolayı yaralı M.B. kurtarma ekiplerince yolda bekleyen ambulansa getirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralandı - Son Dakika


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